Wissenschaft hautnah

Heidelberg/Mannheim.Zum Entdecken, Staunen und Experimentieren lädt die „Nacht der Forschung Heidelberg/Mannheim“ ihre Teilnehmer am Freitag, 28. September, von 15 Uhr bis Mitternacht ein. Mit Kunstausstellungen, Vorführungen, Diskussionen, Filmen, Konzerten und vielen anderen Aktionen will die Veranstaltung ihren großen und kleinen Besuchern Wissenschaft und Forschung nahebringen.

Die Nacht der Forschung bietet mehr als 100 Veranstaltungen aus den Bereichen Astronomie, Physik, Robotik, Molekularbiologie, Medizinische Forschung, Biosphären und Biodiversität, Geografie, Erziehungswissenschaften, Alternsforschung, Kultur- und Technologieerbe sowie Wissenschaft und Kunst. Sie finden an 15 Standorten in Heidelberg sowie im Mannheimer Technoseum statt.

Entlang des Planetenwegs

So präsentiert das Heidelberger Haus der Astronomie etwa eine „Führung entlang des Planetenwegs“ auf dem Campusgelände sowie astronomische Mitmachstationen. Ebenso wird dort eine Kammermusikversion von Gustav Holsts Orchestersuite „Die Planeten“ aufgeführt. Auch das Deutsche Krebsforschungszentrum bietet ein vielseitiges Programm, zu dem eine „Forschungsreise in das Innere eines Hochleistungsorgans“ genauso gehört wie „Faszinierende Experimente mit Aha-Effekt!“ oder Einblicke in die „Faszination Robotik“. „Geowissenschaft für eine nachhaltige Welt“ lautet der Titel einer der Aktionen an der Pädagogischen Hochschule mit Kurzvorträgen aus der aktuellen Forschung der Experten des Unesco-Lehrstuhls für Erdbeobachtung und Geokommunikation. Auch kann hier eine Unesco-Welterbestätte bei einem digitalen GIS-Sprint durch das Obere Mittelrheintal erkundet werden.

In Mannheim bietet das Technoseum verlängerte Öffnungszeiten bis 23 Uhr. Die Besucher können die Dauerausstellung besuchen und „Die Physikanten” bei ihren Science-Shows für Groß und Klein bestaunen sowie „iPad-Magie“ mit Olivia Valerie erleben.

Ein Shuttle verbindet die Veranstaltungsorte in Heidelberg zwischen 15 Uhr und Mitternacht mit einer Taktung von 30 Minuten. Der Eintritt ist überall frei. Für einige Programmpunkte ist eine Anmeldung notwendig; teilweise ist auch die Anzahl von Plätzen begrenzt. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018