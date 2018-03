Wissenschaft tritt gegen Poesie an

Anzeige

Mannheim.Poetry- und Science Slams sind allseits bekannt – das Technoseum in Mannheim kombiniert beide Formate und lädt am Mittwoch, 7. März, zu diesem Wettbewerb ein. Beim „Slam der Entscheidung“ treten Science und Poetry Slammer gegeneinander an. Unterhaltsam und witzig sollen die Beiträge sein und zudem nicht länger als zehn Minuten dauern. Das Thema „Entscheidungen“ steht dabei im Mittelpunkt. Die Veranstaltung ist Teil des Rahmenprogramms „Entscheiden. Eine Ausstellung über das Leben im Supermarkt der Möglichkeiten“, die noch bis zum 6. Mai im Technoseum zu sehen ist. jor