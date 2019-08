Wissenswertes zu Kultur, Technik und Geschichte

Mannheim.Einen Ausflug in die Welt der Mannheimer Erfindungen und Innovationen aus Kultur, Technik und Gesellschaft bietet die Stadtführung am Sonntag, 25. August.

Treffpunkt ist um 11 Uhr am Benz-Denkmal in der Augustaanlage. Die Führung geht etwa zwei Stunden und kostet für Erwachsene acht Euro. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren zahlen sechs Euro.

Der Stadtrundgang „Modernes und historisches Mannheim“ führt an den wichtigsten Orten in der Quadratestadt vorbei. Zu Fuß geht es am Samstag, 24. August, um 14.30 Uhr auf eine spannende Reise durch die Quadrate. Kleine Abstecher führen zu bekannten Monumenten und Denkmälern, die von der Geschichte der Stadt erzählen.

Treffpunkt am Schloss

Treffpunkt ist auf dem Ehrenhof des Barockschlosses, Eingang Schlosskirche. Erwachsene Teilnehmer zahlen acht Euro, ermäßigte Karten kosten sechs Euro. Wer die Stadt lieber mit dem Bus erkunden möchte, kann an der Rundfahrt am Samstag, 24. August, um 10.30 Uhr teilnehmen. Der Bus fährt in Richtung Wasserturm und passiert die Jugendstilanlage am Friedrichsplatz.

Die Teilnahmekosten inklusive Auffahrt auf den Fernmeldeturm belaufen sich auf 16 Euro für Erwachsene, ermäßigte Karten gibt es bereits ab 14 Euro. Treffpunkt ist ebenfalls am Eingang zur Schlosskirche im Ehrenhof. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen, auch zur Anmeldung, gibt es im Internet unter der Adresse visit-mannheim.de. eaw

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019