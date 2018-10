Witz aus weiblicher Perspektive

Drei starke Frauen: Lisa Fitz (v.l.), Sissi Perlinger und Lizzy Auermeier. © Voersmann-Eiserfey

Weinheim.Wenn drei der bekanntesten Comedy-Frauen Deutschlands gemeinsame Sache machen, verspricht dies eine fulminante Show zu werden: „Weiberpower Pur!“ ist am Donnerstag, 18. Oktober, 20 Uhr, in der Weinheimer Stadthalle angesagt: Auf der Bühne tummeln sich Sissi Perlinger, Lisa Fitz und Lizzy Aumeier. Kabarett, Klamauk und Musik verbinden sie mit Temperament, Schauspiel und Esprit zu einer Melange, bei der kein Auge trocken bleibt. Es darf auch provokant und hintersinnig werden. Karten von 29 bis 32 Euro plus Gebühren gibt es unter der Telefonnummer 01806/700733. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.10.2018