Witziger Alleswisser

Bernd Hoëcker hat den Durchblick. © Guido Schröder

Brühl.Mit seinem Programm „So liegen Sie richtig falsch“ tritt Kabarettist und Alleswisser Bernhard Hoëcker am Donnerstag, 24. Januar, 20 Uhr, in der Festhalle Brühl auf. Er hat neben guten Ratschlägen für Bahnreisende, Freibadbesucher und Comedyfans auch scharfsinnige Analysen und aberwitzige Ideen im Gepäck. Auf seine typische Art widmet sich der Kabarettist den menschlichen Denkstrukturen und enttarnt alltägliche Wahrnehmungsverzerrungen – und gar Fehler in der Evolution. sdo

Info: Donnerstag, 24. Januar, 20 Uhr, Festhalle, Brühl; Karten für 21,90 bis 28,50 Euro (plus Gebühren) unter reservix.de

