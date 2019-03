Wo die industrielle Revolution begonnen hat

Mannheim.Vor 250 Jahren erfand der Schotte James Watt die Dampfmaschine. Dies markierte den Beginn der Industriellen Revolution – und das Technoseum, Museumsstraße 1, nimmt dieses runde Jubiläum zum Anlass, um am Sonntag, 31. März, zu einem Aktionstag einzuladen, bei dem Turbinen, Maschinen, Strom und Antriebskräfte im Mittelpunkt stehen.

Dabei können die großen wie kleinen Besucherinnen und Besucher unter anderem die noch funktionstüchtige Dampfmaschine des Museums in Aktion erleben, bei Vorführungen erfahren, wie einst Lokomotiven konstruiert wurden, oder an Führungen zum Thema Energiesparen oder Elektromobilität teilnehmen. Das Museum ist von neun bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ins Haus und zu allen Angeboten ist an diesem Tag frei.

Neben regelmäßigen Fahrten mit der württembergischen T3-Lok werden auch Besichtigungen einer Hochgeschwindigkeits-Lokomotive aus dem Jahr 1919, die auf dem Außengelände des Museums steht, angeboten. Auch die mit einem Dieselmotor betriebene Feldbahn des Hauses ist im Museumspark im Einsatz.

Der Aktionstag ist die Gelegenheit, die mehr als 13 Meter lange Dampfmaschine des Museums zu sehen, bevor sie etwa ein Jahr lang nicht mehr zugänglich ist: Das Technoseum eröffnet im Juni 2020 einen neuen Ausstellungsbereich zum Thema Energie. Wegen der anstehenden Bauarbeiten wird die Dampfmaschine „verpackt“. red

Weitere Infos unter www.technoseum.de

