Wohin mit dem Diplom?

Ludwigshafen.Wie können sich heute junge Künstlerinnen und Künstler in einem globalisierten Kunstbetrieb überhaupt noch behaupten? Dieser Frage geht eine neue Ausstellung im Kunstverein Ludwigshafen nach, die von Samstag, 2. Februar, bis Sonntag, 24. März, im Kunstverein Ludwigshafen zu sehen sein wird. Der Vernissage findet am Freitag, 1. Februar, um 19 Uhr statt.

Ringen um einen Platz

Wolfgang Ellenrieder und Thomas Rentmeister, beide Professoren an der Braunschweiger Hochschule der Künste, haben zehn ehemalige Studierende eingeladen, in einer gemeinsamen Ausstellung, die bereits im vergangenen Jahr im Neuen Pfaffenhofener Kunstverein zu sehen war, die Frage zu ergründen, wohin sich junge Künstlerinnen und Künstler heute bewegen. Wie ist ihre Sicht auf diese Problematik und wie verschaffen sie sich Gehör angesichts tausender junger Künstler, die jedes Jahr von den Kunstakademien mit ihren Diplomen entlassen werden und alle darum ringen, als eigenständige künstlerische Position wahrgenommen und (wieder)erkannt zu werden? Die These des Kunsthistorikers Wolfgang Ullrich, wie er sie in seinem Katalogbeitrag formuliert: „Es geht schon lange nicht mehr um kunstspezifische Fragen, nicht mehr um kunsthistorische Genealogien, nicht mehr um formale Auseinandersetzungen, nicht mehr um einen Begriff von Werk.“ Teilnehmende Künstler sind Marlene Bart, Sebastian Bartel, Serena Ferrario, Stella Förster, Fabian Lehnert, Paloma Riewe, André Sassenroth, Lisa Seebach, Daniel Wolff, Rui Zhang, Wolfgang Ellenrieder und Thomas Rentmeister. sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019