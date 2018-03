Wohlklang und große Gefühle

Anzeige

Mannheim.Sie steht wieder an in der SAP Arena in Mannheim: die „Schlagernacht des Jahres“. Am Samstag, 24. März, wollen unter anderem Marianne Rosenberg, Thomas Anders und Vanessa Mai wieder ein großes Musikfest für alle Generationen feiern. Los geht es um 18 Uhr – vier Stunden Programm sind eher die Regel als die Ausnahme.

Neben den drei Top-Acts haben noch zahlreiche weitere Stars und Sternchen zugesagt. Die Besetzung lässt die Herzen der Schlagerfans höher schlagen: Maite Kelly ist dabei, Matthias Reim, Michelle und Bernhard Brink. Für gute Laune und Ballermann-Atmosphäre will Mickie Krause sorgen, außerdem sind Anna-Maria Zimmermann, Nik P., Fantasy und voXXclub bestätigt.

Gassenhauer und Balladen

Es stehen also ganz unterschiedliche Künstler bei der „Schlagernacht des Jahres“ auf der Bühne, so dass in der SAP Arena wohl wieder getanzt, gelacht und geträumt werden darf, wenn sich Gassenhauer an melancholische Balladen und Radiohits reihen. sdo