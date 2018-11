Workshop für Weihnachtskarten

Mannheim.Einen Gegensatz zur heute gängigen Praxis, Weihnachtskarten online zu erstellen, bietet das Technoseum auch dieses Jahr während der Weihnachtszeit an. Kreative und individuelle Weihnachtsgrüße kann man dort analog an historischen Klapptiegelpressen selbst drucken.

Zwischen Freitag, 23. November, und Sonntag, 16. Dezember, haben Besucher immer freitags, samstags und sonntags zwischen 13.30 und 16 Uhr die Gelegenheit, dieses Angebot zu nutzen. Der Workshop richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren. Dabei sind sämtliche Kosten im regulären Eintrittspreis für das Museum mit inbegriffen. Zur festlichen Gestaltung gibt es laut Veranstalter eine große Auswahl an Motiven wie beispielsweise weihnachtliche Rezept-Tipps, frostige Schneemänner, lustige Tiere zum Ausmalen und traditionelle Feiertagsgedichte.

Doch auch für diejenigen, die Weihnachten eher mit Einkaufs- und Familienstress verbinden, sind Motive vorhanden, wie zum Beispiel ironische Weihnachtsgedichte. Fest steht: Der Individualität der Karten sind keine Grenzen gesetzt. Der besondere Charme wird durch die anschließende Verzierung mit Stiften und Stempeln noch verstärkt.

Es stehen ausreichend Malutensilien zur Verfügung, so dass jeder seine persönliche Grußkarte mit nach Hause nehmen kann. Wer Verwandte in anderen Ländern hat, kann sich aus der umfangreichen Sammlung an internationalen Weihnachts- und Neujahrsgrüßen bedienen, um so die Grüße direkt in einer anderen Sprache verfassen zu können.

Auch für Gruppen, Schulklassen und Geburtstagskinder sowie ihre Gäste ist dieses Angebot nach Absprache buchbar unter Tel. 0621/429-8839 oder per E-Mail unter paedagogik@technoseum.de. pam

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018