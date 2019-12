Workshop lädt zur Zeitreise

Mannheim.Während ihre Eltern die Weihnachtseinkäufe erledigen, gehen Kinder im Museum auf eine spannende Entdeckungstour: Gemeinsam mit der Werbegemeinschaft Mannheim City laden die Reiss-Engelhorn-Museen Kinder zwischen 8 und 13 Jahren am Samstag, 14. Dezember, von 14 bis 16 Uhr zu einem spannenden Workshop ein.

Auf dem Programm steht ein Besuch in der Mitmach-Ausstellung „Alles mit der Zeit“. Die jungen Besucher erwartet eine faszinierende Zeit-Expedition. Diese führt sie vom Urwald über ein Labor, eine Stadt und eine Uhrmacherwerkstatt bis in die Weiten des Weltalls. Sie springen mit einer Zeitmaschine von der Vergangenheit in die Zukunft, lösen den Urknall aus, treffen Albert Einstein oder erleben, wie sich der Körper im Alter verändert.

Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Kasse im Museum Weltkulturen in D5. Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei, um eine vorherige Anmeldung wird gebeten – telefonisch unter 0621/293 37 71 oder per Mail an buchungen.rem@mannheim.de. soph

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019