Workshops und Führungen

Worms/Heidelberg.Zum „Weihnachtszauber mit Krippenspiel“ lädt der Wormser Tiergarten (Hammelsdamm 101), am Samstag, 22. Dezember, von 14 bis 18 Uhr ein. Das musikalische Krippenspiel beginnt um 15 Uhr. Um 14 Uhr gibt es zudem die an Kinder ab sechs Jahren gerichtete Sonderführung „Krippentiere“. Die Teilnahme ist kostenlos, aufgrund der begrenzten Plätze werden Teilnehmerbändchen an der Kasse ausgegeben. Für den „Weihnachtszauber“ gilt der reguläre Zoo-Eintritt.

Workshops für Kinder und Jugendliche bietet die Heidelberger Zooschule in den Weihnachtsferien an. Dabei lautet am Donnerstag, 27. Dezember, das Thema „Verhaltensforschung – die Sprache der Tiere“, am 28. Dezember „Reise durch Asien“ und am Mittwoch, 2. Januar, „Mit Farbe, Ton und Wolle“. Die Veranstaltungen finden jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr sowohl im Freien wie auch in den beheizten Tierhäusern statt. Ein Mittagessen ist inklusive. Workshop-Tickets gibt es für 50 Euro (15 Prozent Geschwisterrabatt) im Vorverkauf an der Kasse des Heidelberger Zoos in der Tiergartenstraße 3. mav

