Würdigung für Max Slevogt

Saarbrücken.Anlässlich des 150. Geburtstags von Max Slevogt, der diesen Oktober ansteht, widmet sich das Saarlandmuseum in Saarbrücken in einer Ausstellung dem Werk des Impressionisten: „Slevogt und Frankreich“ ist die Werkschau betitelt, die vom 1. September bis 13. Januar 2019 zu sehen ist.

Neben dem umfangreichen Eigenbestand an Slevogt-Werken zeigt das Museum auch internationale Leihgaben und nimmt erstmals die lebenslange Auseinandersetzung des Malers mit der künstlerischen Tradition Frankreichs in den Blick: Meisterwerke der französischen Malerei des 19. Jahrhunderts stehen im Dialog mit Hauptwerken des in Berlin wie in der Pfalz lebenden Slevogt. Ausgestellt werden 180 Exponate, darunter Werke von Delacroix, Manet, Renoir und Cézanne. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018