Xavier Naidoos Hits vor vollem Haus

Xavier Naidoo am 27. Juli bei einem Live-Auftritt in Luzern. © dpa

Vor den Konzerten in Mainz und ganz aktuell am 1. Dezember vor der Münchner Olympiahalle regte sich wieder einmal Protest wegen seiner vermeintlich antisemitischen Haltung. In Mannheim bleibt Xavier Naidoo das wohl erspart, zumal es inzwischen mehrere Gerichte mangels gewichtiger Belege untersagt haben, den Sänger als Antisemiten zu bezeichnen. Das Heimspiel am 11. Dezember, 20 Uhr, ohne Vorprogramm in der SAP Arena ist bis auf wenige Restkarten ( saparena.de ) ausverkauft. Ob es – wie zuletzt oft bei großen Terminen – kurzfristig Karten an der Abendkasse geben wird, konnte Veranstalter Live Nation bis Redaktionsschluss nicht definitiv sagen. Wie immer bleiben Naidoos umstrittenen Lieder außen vor, auf der „Hin und weg“-Tour setzt der 48-Jährige weitgehend auf seine Hits. jpk

Mannheim.