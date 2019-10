Zeireise mit Liebesbriefen

Heidelberg.Nie wieder allein sein! In der Halle 02 soll am Samstagabend genau dieses Ziel erreicht werden. Unter dem Motto „Frosch sucht Prinzessin“ wird ab 23 Uhr gefeiert, getanzt und kräftig Ausschau nach einem geeigneten Partner oder einer Partnerin gehalten. Alle flirtbegeisterten Besucher erhalten am Eingang einem Aufkleber mit einer Nummer.

Hat man eine attraktive Person ausfindig gemacht, kann dieser eine Nachricht geschrieben werden. Per Liveticker, der über einen großen Bildschirm läuft, wird die angeschriebene Person informiert, dass ihre Nummer eine Nachricht erhalten hat. Spannend wird es am Info-Point, hier kann der Text gelesen werden. Will man den geheimen Verfasser kennenlernen, muss eine Antwort verfasst werden. Anschließend kann alles ganz schnell gehen. Wer eine moderne Kontaktaufnahme bevorzugt, darf selbstverständlich auch auf seine Dating-Apps zurückgreifen.

Frauen zahlen weniger

Für die musikalische Unterhaltung sorgen die DJs Phil La Folie und Dr. Iceman mit einem Mix aus 80er- und 90er-Musik sowie den aktuellen Charts. Die Veranstalter kündigen „eine musikalische Zeitreise an – mit Gänsehaut und Schmetterlingen im Bauch“.

Der Eintritt an der Abendkasse kostet 8 Euro – für Männer. Frauen zahlen für ihre Karte sowie für alle Getränke 21 Prozent weniger auf den Normalpreis. Da das weibliche Geschlecht im Durchschnitt 21 Prozent weniger verdient als Männer, soll dieser Ungleichheit am Samstag Rechnung getragen werden. tbö

