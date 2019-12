Zeitlos gute Klassiker der 70er Jahre

Stimmgewaltiger Sänger: Chris Thompson. © van der Voorden

bensheim.In den 1970ern war Chris Thompson ein Superstar der Rockmusik. Klassiker wie „Blinded By The Light“, Davy’s On The Road Again“ oder „Spirits In The Night“ prägte er als Sänger von Manfred Mann’s Earth Band mit seinem ausdrucksstarken Gesang.

Diese Evergreens wird der heute 71-Jährige wohl auch bei seinem Gastspiel am Freitag, 20. Dezember, um 20. 30 Uhr im Bensheimer Musiktheater Rex im Programm haben. Dort tritt Thompson, der auch ein beachtlicher Gitarrist ist, mit der norwegischen Mads Eriksen Band auf. Mit deren Bandchef verbindet Thompson eine langjährige musikalische Partnerschaft. gespi

