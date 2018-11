Zeitreise ins Barock

Mannheim.Am Wochenende kann man im Schloss eine Zeitreise zurück in die Glanzzeiten des Bauwerks machen. Die Kostümführung „Das Leben bei Hofe“ zeigt die wieder eingerichteten Prunkräume zur Zeit des kurfürstlichen Paars Carl Theodor und Elisabeth Augusta. Die Führung beginnt am Samstag, 1. Dezember, um 14.30 Uhr. Am Sonntag, 2. Dezember, beginnt um 14.30 Uhr die Führung „Ich amüsiere mich aufs allerbeste“ über das Leben von Elisabeth Augusta. Es wird über ihre Hochzeit mit Carl Theodor, den streng geregelten Tagesablauf, über ihre Liebschaften und den tragischen Tod ihres einzigen Kindes berichtet.

Für beide Veranstaltungen beträgt der Preis zwölf Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder, wobei eine Anmeldung unter 06221/658-880 erforderlich ist. pam

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018