Zeitreise ins Mittelalter

Lorsch.Mit einem großen Frühlingsfest und Themenwochenende läutet das Freilichtlabor Lauresham am Samstag und Sonntag, 17 und 18. März, jeweils von 10 bis 17 Uhr die neue Saison im Unesco Welterbe Kloster Lorsch ein. Auf dem Areal vor den Toren Lorschs (Im Klosterfeld 6-10) erwartet die Besucher ein buntes Programm, bei sie nicht nur die beliebten Zugochsen in Aktion erleben, sondern sich obendrein auf viele Mitmachaktionen und Handwerksvorführungen freuen können. Zudem werden Vereinsstände zum Verweilen und Spaßhaben einladen und die kleinen und großen Gäste Gelegenheit haben, den jüngsten Rindernachwuchs Nanou kennenzulernen.

Unter dem Motto „Aufbruch – Krieg, Frühlingserwachen und Landwirtschaft im Freilichtlabor“ werden am 17. und 18. März ganztägig verschiedene Tätigkeiten vorgeführt, mit denen der frühmittelalterliche Mensch sich für die neue Jahreszeit rüstete. Dazu zählen der Ackerbau und die Vorbereitung von Saatgut wie auch die Reparatur von allerlei Hausrat. Daneben zeigen Vorführungen zum frühmittelalterlichen Waffenhandwerk sowie praktische Demonstrationen zu Waffentechnik und Ausrüstungsgegenständen wie der – fiktive – Herr von Lauresham sich auf einen bevorstehenden Kriegszug vorbereitet hätte. Am Sonntag, 16 Uhr, wird dann der Wagen bepackt – und der Herr von Lauresham zieht ein weiteres Mal in den Krieg. Um 15 Uhr startet an beiden Tagen das „Rinderfladen-Bingo“, bei dem Preise gewonnen werden können. Museumspädagogische Mitmach-Aktionen rund um das Thema „Spielen im Mittelalter“ runden das Programm ab. Für das leibliche Wohl sorgen das Klosterteam und verschiedene Vereine. Am Saisonstart ist der Eintrittspreis für das Freilichtlabor ganztägig reduziert – er kostet dann fünf Euro, ermäßigt drei Euro. mav