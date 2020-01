Hat Bock auf eine lustige Show: Link Michel. © Link Michel

Mannheim.„Zickige Böcke“ hat der Comedian Link Michel sein aktuelles Programm benannt – denn der Spaßmacher ist der festen Überzeugung, dass Männer anders zicken. Am Freitag, 31. Januar, um 20 Uhr, ist er zu Gast in Gehrings Kommode in Manheim-Neckarau. Als satirischer Wolf im Schafspelz fällt er dort über seine zickigen Geschlechtsgenossen her. Den Termin sollte man sich vormerken. gespi

