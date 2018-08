Zu Fuß oder im Bus

Treffpunkt für die Führungen: die Schlosskirche. © Prosswitz

MANNHEIM.Die Stadtführung „Modernes und historisches Mannheim“ am Samstag, 1. September, bietet die Möglichkeit, wichtige kulturelle Einrichtungen Mannheims in nur zwei Stunden kennenzulernen. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr im Ehrenhof am Barockschloss, am Eingang der Schlosskirche. Von dort geht die Tour weiter in das Stadtzentrum. Von den Planken aus führen viele kleine Abstecher zu den verschiedenen Monumenten und Denkmälern. Die Führung kostet sechs Euro.

Für diejenigen, die keine Lust haben, so weite Strecken zu Fuß zu gehen, empfiehlt sich als Alternative die gleichnamige Stadtrundfahrt mit dem Bus. Sie führt ebenfalls am Samstag, 1. September um 10.30 Uhr vorbei an Sehenswürdigkeiten, durch die Geschichte der Quadratestadt. Die Rundfahrt dauert zweieinhalb Stunden und endet mit einer Kurzführung im Barockschloss. Die Führung kostet 16 Euro, eine Auffahrt auf den Fernmeldeturm ist inbegriffen. Eine Anmeldung wird unter der Telefonnummer 0621/2938700 empfohlen. mica

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.08.2018