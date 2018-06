Zu Hip-Hop-Klassikern feiern

Anzeige

Mannheim.Hip-Hop-Klassiker, R ’n’ B-Hits und andere Club-Lieblinge tönen am Samstag, 16. Juni, bei „Get your freak on“ durch das Zimmer in Mannheim. Zur Musik aus den 1990er Jahren kommen Lieder aus den Anfängen der 2000er Jahren dazu – das heißt das Interpreten wie 2Pac, 50 Cent, Nelly und Kanye West und Snoop Dogg nicht fehlen dürfen.

Weit gereister DJ

Gemixt werden die Lieder von DJ MoE RockZ, der schon auf der Aida Partys geschmissen hat und offizieller Olympia-DJ war. Ist er gerade nicht auf großer Tour, dann legt Mounir Habli, so heißt der Musiker eigentlich, in der Region auf.

Der Hit „Get your freak on“ darf, wie der Titel der Veranstaltung schon sagt, natürlich auch nicht fehlen. Außerdem für Stimmung sorgen die Hip-Hop-Klassiker „Yeah“, „Hot in Here“ und „No Diggity“. Mitrappen können die Gäste zu Run DMC und Notorious BIG. Auch weibliche Stars aus der amerikanischen Hip-Hop-Szene sind am Samstag vertreten: R ’n’ B Hits von Destinys Child, Aaliyah und Mary J. Blige werden ebenfalls gespielt. Die Veranstaltung „Get your freak on“ findet regelmäßig im Zimmer in Mannheim statt. ham