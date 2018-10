Zu Innovationen und Kunst

Mannheim.In den kommenden Tagen gibt es einige Stadtführungen in der Quadratestadt – wie etwa „Mannheim bei Nacht“: Der Stadtrundgang „Nachtwächter“ führt am Freitag, 2. November, um 20 Uhr durch das nächtliche Mannheim. In den Straßen der westlichen Oberstadt verschleiert die Nacht das Leben. Dabei erstrahlen die historischen Fassaden des Barockschlosses, der Jesuitenkirche, der Alten Sternwarte und weitere Monumente. Diese Atmosphäre können Teilnehmer, umrahmt von spannenden Erzählungen von Carl Theodor und der Kurpfalz, vielen Anekdoten über die Tätigkeiten der Nachtwächter und anderer „unehrlicher“ Kollegen genießen. Die eineinhalbstündige Führung kostet acht Euro. Treffpunkt ist im Ehrenhof des Schlosses.

„Mannheims Innovationskraft entdecken“ ist eine Führung am Samstag, 3. November, um 15 Uhr durch die „Galerie der Innovationen“ auf dem Alten Meßplatz. Der kostenlose Rundgang durch die Freiluftausstellung zeigt, wie innovativ Mannheim ist. Treffpunkt ist am Eingang des Restaurants Platzhaus, Alter Meßplatz.

Die Stadtführung „Stadt.Wand.Kunst – Street Art in Mannheim“ führt am Samstag, 3. November, 14.30 Uhr, durch Mannheims Street-Art-Galerie. Mannheim hat sich in den vergangenen Jahren zum kreativen Schmelztiegel mit trendigen Szenevierteln und innovativen Konzepten entwickelt. Eines davon ist „Stadt.Wand.Kunst“. Seit 2013 kommen Street-Art-Künstler nach Mannheim, um mehrstöckige Häuserdächern in Kunstwerke zu verwandeln. Der Rundgang kostet sechs Euro und dauert eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist am Wandgemälde in F 6, 1-5.

Die Stadtrundfahrt „Mannheim auf zwei Rädern“ führt am Sonntag, 4. November, 14 Uhr, auf einem echten Mannheimer Original durch die Stadt: dem Fahrrad. Los geht es vor der Tourist Information am Hauptbahnhof. Von dort radeln Teilnehmer durch die Schwetzingerstadt und Oststadt an den Neckar. Entlang des Flusses findet der Neckartal-Radweg seinen Ausgang in den Quadraten. Von hier geht es zurück. Die Tour kostet acht Euro mit eigenem Rad, zwölf Euro mit Mietrad und dauert zwei Stunden (zehn Kilometer). Voranmeldung: Tel: 0621/2938700. ena

