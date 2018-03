Zuckerhasen und Osterkarten

Anzeige

Zwischen dem 26. und 30. März von 13.30 bis 16.30 Uhr ist die Druckwerkstatt geöffnet.

Dort können Poskarten mit Ostermotiven an historischen Tiegelpressen angefertigt werden. Zur gleichen Zeit werden auch Grußkarten in Form eines Ostereis hergestellt. Wer von Schokoladenhasen und Ostern allerdings genug haben sollte, der kann am 1. April Roboter konstruieren. man

Info: Unter www.technoseum.de gibt es weitere Informationen rund um die Ausstellungen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.03.2018