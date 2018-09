Zufall und Planung

Mannheim.Im Ella & Louis im Mannheimer Rosengarten stehen die nächsten beiden Konzerte an: Am Montag, 1. Oktober, 20 Uhr, kommt Saxofonist und Klarinettist Peter Lehel mit seinem Projekt Jazz Wanted in den Club. Einen Tag später sind im Rahmen der IG-Jazz-Konzerte Fola Dada und Rainer Tempel zu hören.

Sie wünschen, wir spielen – Peter Lehel meint den geflügelten Satz wörtlich. Denn seine Jazzband fungiert als Jukebox, die auf Zuruf des Publikums nahezu alles anstimmen kann, was unter das Genre fällt.

Ganz anders geartet ist das folgende Konzert von Fola Dada und Rainer Tempel (Piano) am Dienstag, 2. Oktober, 20 Uhr: Die Sängerin präsentiert einen Liederabend nach Texten von Edgar Allan Poe und Emily Dickinson zu Klavierbegleitung. sdo

