Zugreise durch die Zeit

Heidelberg.24 Stunden „Bahnhofs-Kino-Filme“ nonstop können Cineasten von Samstag, 30. Juni, 19 Uhr, bis Sonntag, 1. Juli (offenes Ende) in Heidelberg erleben: Bei „Großer Bahnhof – das Karlstor-Bahnhofskino-Fest“ zeigt die Lichtspielstätte ununterbrochen Filme, die in Bahnhöfen oder Zügen spielen – oder die dem Kino selbst huldigen: „Vom ersten Zug der Filmgeschichte bis zum letzten Zug in der Nacht, ob Leinwand-Klassiker oder abseitige Überraschung, ob Super-8, 16 mm, 35 mm oder digital“, kündigen die Programmmacher an.

Alle Beiträge werden persönlich vorgestellt, von Filmemachern, Kooperationspartnern und Freunden des Karlstorkinos, „die wie wir das Kino in der Altstadt lieben und es an seinem alten Standort erhalten möchten“, wie es in der Pressemitteilung der Heidelberger Kultureinrichtung heißt. Der Eintritt kostet für alle Filme einmalig fünf Euro.

Zwischen den Vorführungen gibt es die Gelegenheit, sich in der Filmlounge auf dem Kinovorplatz und im „Klub_k“ zu stärken und sich bei kühlen Getränken mit anderen Filmfans auszutauschen. Im Open-Air-Kino werden zudem vier „Bahnhofs-Kino-Stummfilme“ präsentiert. Der Programmrat des Karlstorkinos eröffnet das Fest am Samstag, 20 Uhr, mit einer Ode an den Bahnhof, dem einminütigen „L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat“ von den Gebrüdern Lumière, der als einer der ersten Filme der Filmgeschichte gilt, sowie „einer italienischen Ode an das Kino und vielen klassischen Filmküssen.“