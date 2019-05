Zuhören, lachen und küssen

Starker Songwriter: Haller singt in Mannheim. © Schings

Mannheim.Mit neuer Musik, viel Energie und guter Laune ist der Aachener Singer/Songwriter Haller erstmals auf eigener Konzertreise durch größere Hallen und gibt am Dienstag, 7. Mai, 20 Uhr, ein Konzert in der Alten Feuerwache in Mannheim. „Kuss. Tour“ hat er seine Auftritte überschrieben. Karten kosten 20 Euro an der Abendkasse, 15 Euro plus Gebühren im Vorverkauf im Netz auf altefeuerwache.com. sdo

