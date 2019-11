Zuhören und mitreden

Heidelberg/Ludwigshafen.Zum Lesen, Zuhören und Diskutieren lädt das Mehrgenerationenhaus in Heidelberg anlässlich des bundesweiten Vorlesetags ein: Ob Senioren, Kinder oder Eltern – sie alle haben am Freitag, 15. November, von 15.30 bis 21.15 Uhr Gelegenheit, in der Heinrich-Fuchs-Straße 85 bei Kaffee und Kuchen das Vorlesecafé zu besuchen, an einem Lese-Marathon teilzunehmen oder ein sogenanntes Shared-Reading-Event mitzuerleben. Die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Sprecherziehung der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und Nicole Pollakowsky von Shared Reading ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Wer spannende Tiergeschichten in nächster Nähe zu Löwen, Gorillas und Elefanten hören will, sollte der Heidelberger Zooschule (Tiergartenstraße 3) am Samstag, 16. November, zwischen 13 bis 15 Uhr, einen Besuch abstatten. Die Vorlese-Stationen befinden sich in den warmen Tierhäusern. Die Zuhörer können ihr Wissen anschließend bei einem Quiz testen und mit etwas Glück sogar einen Preis gewinnen. Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos, es gilt der normale Zooeintritt.

Im Rahmen des Vorlesetages bietet zudem auch die Heidelberger Stadtbücherei (Poststraße 15) am Freitag, 15. November, ab 16.30 Uhr eine Aktion für Kinder an, in deren Zentrum ein bekannter kleiner Junge aus Holz steht: „Die Abenteuer des Pinocchio“ werden in der Reihe „Zweisprachige Geschichtenzeit“ auf Deutsch und Farsi vorgetragen. Der Eintritt zu der etwa 45-minütigen Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist auch hier nicht erforderlich.

Auch im Ludwigshafener Stadtteil West beteiligen sich viele Einrichtungen sowie ehren- und hauptamtlich Engagierte am 15. November am Vorlesetag. Mit von der Partie ist Sozialdezernentin Beate Steeg, die von 9 bis 10 Uhr an der Grundschule Bliesschule (Krummlachstraße 10) gemeinsam mit Alfred Hahn von der BürgerStiftung liest. mav

