Zum Abschluss wird getanzt

Rhein-Neckar.Nach sechseinhalb Wochen und einem prallvollen Programmkalender mit mehr als 70 Veranstaltungen feiert Enjoy Jazz an diesem Wochenende seinen Abschluss.

Beim Finale am Freitag, 16. November, gehen zwei ganz unterschiedliche Konzerte in zwei unterschiedlichen Städten über die Bühne. In der Heidelberger Stadthalle spielt um 20 Uhr die libanesische Band Mashrou’ Leila, die das Kunststück fertig bringt, Pop, Politik und Party in Einklang zu bringen. In der Alten Feuerwache Mannheim ist zur gleichen Zeit das New Jazz Meeting des SWR (Südwestrundfunks) zu Gast, bei dem sieben Musiker aus sechs Ländern einen eher avantgardistischen multikulturellen Brückenschlag zwischen drei Kontinenten unternehmen werden.

Beide Konzerte stehen aber gleichermaßen für den in diesem Jahr politischen Ansatz von Enjoy Jazz: in Zeiten wiedererstarkender nationalistischer Strömungen kulturelle Offenheit zu praktizieren.

Mashrou’ Leila beziehen in ihrer Musik klar Stellung – gegen Nationalismus, Homophobie, Unterdrückung von Frauen und für Toleranz. Dass die Band ihr Anliegen auf mitreißende, lebensfrohe Art propagiert, hat sie bereits 2016 bei einem denkwürdigen Enjoy-Jazz-Gastspiel gezeigt.

Beim SWR New Jazz Meeting versammelt der österreichische Bassist Lukas Kranzelbinder ein internationales Ensemble: Mit Fiston Mwanza Mujila (Rezitation), Mona Matbou-Riahi (Klarinette), Gregory Dargent (Oud, Gitarre), Mario Rom (Trompete), Johannes Schleiermacher (Saxofon) und Dave Smith (Schlagzeug) wird er die weltumspannende Kraft des Jazz zelebrieren. gespi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018