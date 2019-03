Zum Mitgrölen geeignet

Heidelberg.„Zurück in die eigene Jugend“ lautet das Motto am Samstag, 23. März, in der Halle 02. Mit der Bravo-Hits-Party geht es auf eine Zeitreise in die 90er- und 00er Jahre. „Peinliche musikalische Jugendsünden der „Bravo Hits“-CDs und aktuelle Charts wechseln sich ab“, so beschreiben die Veranstalter die musikalische Bandbreite.

Hoher Sammlerwert

Im April 1992 kam die erste „Bravo Hits“-Platte auf den Markt. Zu hören waren die 16 beliebtesten Lieder der Leserschaft der Jugendzeitschrift Bravo. Schon die zweite Folge ein halbes Jahr später bestand aus einer Doppel-CD und Doppel-Kassette. Beide Ausgaben besitzen heute einen hohen Sammlerwert.

Vor wenigen Wochen erschien die Nummer 104 der Reihe. Genug musikalische Auswahl dürfte es also geben. DJ Bobo, die Kelly Family oder Britney Spears durften im ersten Jahrzehnt auf den „Bravo Hits“-Samplern nicht fehlen und dürften bei den Gästen die eine oder andere nostalgische Erinnerung wecken. Zumindest der Mitgröl-Faktor sollte hoch sein.

Aber auch Künstler jüngeren Erfolgsdatums wie Pharrell Williams, Tim Bendzko oder Alice Merton sind am Samstagabend zu hören. Eine Oldie- oder Bad-Taste-Party wird es mit DJ Monophonic nicht geben, angekündigt ist eine gepflegte Zeitreise durch die letzten drei Musik-Jahrzehnte. tbö

Info: Beginn der Veranstaltung ist um 23 Uhr, der Eintritt kostet 7 Euro, Studenten zahlen nur 6 Euro.

