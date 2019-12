Zum Tanz auf dem Vulkan

Aus Anlass dieser Dreifach-Ausgabe des Magazins, die Tipps und Termine bis zum 8. Januar 2020 bietet, gibt es ein etwas anderes Gewinnspiel, – verbunden mit einer Zugreise inklusive Übernachtung nach Stuttgart.

Mannheim.Der Glanz der Goldenen zwanziger Jahre strahlt in der Hauptstadt am 19. Dezember besonders hell: Dann geht die Weltpremiere der Show „Berlin Berlin“ im Admiralspalast über die Bühne. Conférencier Martin Bermose alias „Admiral“ und ein 30-köpfiges Ensemble um Femme fatale Nina Janke („Marlene“) tanzen im Geist der lebenshungrigen Nachkriegszeit lustvoll auf dem Vulkan. Inspiriert dazu wurde Ralf Kokemüller, Chef der Mannheimer Agentur Mehr-BB-Entertainment, von der erfolgreichen Fernsehserie „Babylon Berlin“.

Von Marlene bis Josephine

Dabei leben nicht nur schillernde Kostüme, zügellose Tänze und heiße Rhythmen auf, sondern auch die großen Stars dieser Zeit: Marlene Dietrich, die legendären A-cappella-Pioniere von den Comedian Harmonists oder Charleston-Ikone Josephine Baker. Das „Berlin Berlin“-Orchestra interpretiert dazu Klassiker wie „Bei mir bist du schön“, „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ oder „Mackie Messer“. Das Kreativteam um Autor Christoph Biermeier („Comedian Harmonists“) und die britischen Musical-Macher Gary Hickeson sowie Richard Morris (u.a. „Evita“, „Cabaret“) hat enorme Expertise in Sachen „Roaring Twenties“.

Die Produktion ist neben dem Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ das zentrale Projekt der in Mannheim und Düsseldorf angesiedelten Agentur Mehr-BB. Sie läuft in Berlin, teilweise zweimal pro Tag, bis 12. Januar (Karten ab 39,50 Euro plus Gebühren unter www.berlinberlin-show.com oder admiralspalast.theater), bevor sie auf Tournee geht.

Ab Dienstag, 18. Februar, gastiert „Berlin Berlin, bis 23. Februar mit acht Terminen im Stuttgarter Theaterhaus. Karten unter www.theaterhaus.com oder reservix.de (53,50 bis 73,50 Euro plus Gebühren).

Anrufen bis 6. Januar

Das „Morgen Magazin“ verlost für die Stuttgarter Premiere am 18. Februar, 19.30 Uhr, ein besonderes Paarpaket: Dem Gewinner winken nicht nur zwei Karten. Auch die Zugfahrt in die Landeshauptstadt und die Übernachtung in einem Vier-Sterne-Hotel sind inbegriffen.

Um bei unserem Gewinnspiel mitzumachen, rufen Sie bis Montag, 6. Januar, 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, eventuell gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz) und nennen Sie das Kennwort „Berlin Berlin“, Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer. jpk