Zum Wohl, Mannheim!

Mannheim.Auf feine Weine, einen spanischen Abend und wie immer viel kulinarischen Genuss können sich Besucher des Weindorfs auf den Kapuzinerplanken noch bis 1. September beim Weindorf freuen. Auf gut 500 Quadratmetern bieten rund 30 renommierte Weingüter und Weinhändler edle Weine aus aller Welt an, wobei natürlich die Pfalz im Vordergrund steht. Neu sind die Pfälzer Weinstube mit der Gruppe Wine Changes, die rund 13 Winzer repräsentieren und durch die Metzgerei Hambel ergänzt wird, sowie eine gemütliche „Schorle-Wiese“ zum Entspannen. Das Weindorf ist täglich von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 22 Uhr. Heute steht um 19 Uhr ein musikalischer Abend „la vie en rose“ an, morgen startet ein feuriger Flamenco-Abend um 18.30 Uhr. Am Samstag findet der traditionelle Abschied statt. see

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.08.2018