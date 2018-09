Zur Lage der gespaltenen Nation

Limburgerhof.In der Kleinen Komödie in Limburgerhof ist am Freitag, 21. September, 20 Uhr, Autor, Comedian, Kabarettist und Musiker Christian Ehring zu sehen. Sein Programm ist vielsagend betitelt: „Keine weiteren Fragen“.

Spätestens seit einer seiner Beiträge in der auch in der ARD gezeigten NDR-Satiresendung „Extra3“ 2016 den türkischen Präsidenten so auf die Palme brachte, dass er den deutschen Botschafter einbestellte, zählt Ehring zu den Schwergewichten seines Genres in Deutschland. Er gehört zum ständigen Team der ZDF-„Heute show“ und macht immer wieder mit brillanten Beiträgen von sich reden. Sein Soloprogramm „Keine weiteren Fragen“ ist ein „hochaktueller und sehr persönlicher Kommentar zur Lage der Nation“ – und dabei gewohnt hintergründig, schwarzhumorig und politisch, wie man es von dem scharfzüngigen Satiremann nur allzu gut kennt. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018