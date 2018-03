Zurück in ein Kultjahrzehnt

Anzeige

Mannheim.Aller guten Dinge sind drei: Mit der dritten Auflage der 90s Rave-Reihe „Retroactive“ lockt der Mannheimer Radiosender Sunshine Live am Samstag, 24. März, die Partycrowd in den Maimarktclub. Es geht zurück in die Zeit, in der in den Clubs bei elektronischer Tanzmusik gefeiert wurde – manchmal sogar tagelang. Los geht es um 21 Uhr, der Einlass ist um 20 Uhr. Nach der ausverkauften Veranstaltung im vergangenen Jahr haben Eventleiter Christoph Werner und sein Team wieder ein besonderes Line-Up auf die Beine gestellt. Damit dürften sich die Besucher wie auf einem Rave in dem Kultjahrzehnt fühlen.

Ramon Roelofs, besser bekannt als Charly Lownoise, stürmte einst die Charts mit Hits wie „Wonderful Days“. Marko Albrecht alias Mark’Oh bescherte Ravern Songs wie „Randy (never stop that feeling)“ und „Tears don’t cry“. Mit dem Partyheuler „Ihr seid so leise“ machten Aquagen im Jahr 1999 ihr Debüt. Hinter dem Projekt stecken Olaf Dieckmann und Gino Montesano, die mit vielen dancelastigen Stücken im Gepäck auf der Bühne stehen werden.

Interactive feierten bei „Die 90er - live on Stage“ 2016 ihr Comeback. Seitdem stehen Ramon Zenker und Marc Innocent wieder gemeinsam auf der Bühne. So schnell kommt an diesem Tag keiner ins Bett, denn gefeiert wird bis 5 Uhr morgens. Wie in den guten alten Zeiten eben. cap