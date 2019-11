Zurück zu harten Wurzeln

Knüpfen an frühere Zeiten an: Queensryche. © QR

Mannheim.Auf ihrer „The Verdict“-Tour machen Queensryche am Mittwoch, 4. Dezember, 20 Uhr, im MS Connexion in Mannheim Station. Die US-Progressive-Metaller haben weltweit über 20 Millionen Alben verkauft und sind immer wieder in den Charts zu finden. Vor allem in den USA und in Deutschland haben sie eine treue Anhängerschaft.

Lange Jahre waren Queensryche von Sänger Geoff Tate geprägt, doch seit Ende 2012 ist mit Todd La Torre die ehemalige Stimme von Crimson Glory für den Sound der Band verantwortlich. Musikalisch besinnt sich das Quintett seitdem auf ihre Wurzeln und geben sich wieder härter, wobei sie an ihr Erfolgsalbum „Empire“ von 1990 anknüpfen. sdo

Info: Mittwoch, 4.12., 20 Uhr, MS Connexion; Karten für 32 Euro plus Gebühren unter delta-konzerte.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.11.2019