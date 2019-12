Zwei Gesichter, eine Stadt

Mannheim.Zwei Rundgänge der Tourist Information Ende Dezember bieten einen neuen Blick auf Mannheim.

Der erste Stadtrundgang „Streifzug mit dem Nachtwächter“ führt am Freitag, 20. und 27. Dezember, abends durch Mannheim. Besucher werden durch die westliche Oberstadt geleitet und treffen unter anderem auf die historischen und fulminant beleuchteten Fassaden des Barockschlosses, auf die Jesuitenkirche und die Alte Sternwarte. Der Nachtwächter erzählt von Kurfürst Carl Theodor, den vergangenen Tagen der Kurpfalz und allerlei weiteren Anekdoten. Die eineinhalbstündige Kostümführung stellt auch den Einfluss der Industrialisierung im 19. Jahrhundert heraus. Die Tour beginnt am Freitag, 20. und 27. Dezember, jeweils um 20 Uhr am Ehrenhof, Eingang Schlosskirche. Erwachsene zahlen 10, Kinder 8 Euro.

Die zweite Stadtführung „Kreativhotspot Jungbusch“ zeigt die subkulturelle Seite der Stadt. Im Jungbusch finden sich die kreativen Köpfe des Kreativwirtschaftszentrums C-Hubs neben den Nachwuchstalenten der Popakademie. Das ehemalige Arbeiterviertel ist heute ein Ort multikultureller Vielfalt und Ausgehviertel in einem.

Los geht die eineinhalbstündige Tour am Samstag, 28. Dezember, um 15.30 Uhr an der Teufelsbrücke, Verlängerte Jungbuschstraße. Erwachsene zahlen 8, Kinder 6 Euro. Eine Voranmeldung wird empfohlen unter: Tel. 0621/293 8700 oder E-Mail: touristinformation@mannheim.de. apt

