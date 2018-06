Zwei Gitarren für Winnetou

Anzeige

Selbstredend parodieren und überdrehen sie – was angesichts der Distanz nachdenklicher Mittsechziger zu den Sensationen ihrer Jugend selbstverständlich ist. Aber dabei lassen sie die sentimentale Pseudo-Präriestimmung mancher der Breitwandkompositionen auf nur zwei Gitarren authentisch aufleben. Sie schaffen so eine liebevolle Hommage an die alten Zeiten, in denen ein Ehrenwort noch ein Ehrenwort war und uneingeschränkt Bestand hatte.

Dabei gelingt es Dörsam und Boesser-Ferrari auf virtuose Weise, die Originale hauchfein und elegant zu entkitschten, zumal die Saitenklänge den Nummern sowieso eine andere Farbe geben. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.06.2018