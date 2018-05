Zwei neue Ausstellungen

Anzeige

Mannheim.Am internationalen Museumstag am Sonntag, 13. Mai, gibt es im Technoseum und in den Reiss-Engelhorn-Museen (REM) Sonderaktionen: Der Eintritt in die meisten Häuser der REM ist frei, geöffnet sind sie von 10 bis 18 Uhr. Die Besucher können kostenlos die Ägypten-Ausstellung begutachten, eine musikalische Reise um die Welt unternehmen, in die Antike eintauchen oder Porzellan aus Frankenthal bestaunen.

Um 11.15 leiten die Archäologen Klaus Wirth, Benedikt Stadler und Patricia Pfaff durch die Ausstellung „Versunkene Geschichte“ und zeigen, welche archäologischen Funde es in der Region gibt. Die Entdeckungen reichen von der Steinzeit bis ins Mittelalter. Ägyptologin Gabriele Pieke führt um 15 Uhr ins Reich der Pharaonen. Sie widmet sich in der Schau „Ägypten - Land der Unsterblichkeit“ dem Alltag, dem aufwändigen Totenkult und der Götterwelt. Durch die Präsentation „Von Pulverdampf und Schlachtidyll“ begleitet die Kunsthistorikerin Irmgard Siede die Besucher. Die Reise geht ins 18. Jahrhundert, als Porzellan so wertvoll war, dass es auch als „weißes Gold“ bezeichnet wurde. Treffpunkt für die Führungen ist an der Kasse des jeweiligen Ausstellungshauses. Die Teilnahme ist kostenlos.

Außerdem eröffnet am Samstag im Museum Weltkulturen die Mitmach-Ausstellung „Einfach tierisch! Spaß mit Dino, Panda & Co.“. Bei der Schau kann die ganze Familien auf Foto-Safari gehen und eine spielerische Wissensreise in die Welt der Tiere unternehmen. Fototgrafieren und Anfassen ist – ganz museumsuntypisch – ausdrücklich erlaubt.