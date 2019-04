Zwei Söhne ohne Vater

Ludwigshafen.Zwei Männer treffen sich am Sarg des Vaters und entdecken, dass sie Brüder sind: Telegonos und Telemachos, die Söhne des Odysseus. Ihren Vater haben sie nie gesehen, der war immer unterwegs, um Abenteuer zu bestehen, die allerdings nicht alle als gesichert gelten. Die Lücke, die er hinterlassen hat, füllen die Söhne nun mit viel Fantasie, der eine sieht in ihm einen ruchlosen Krieger, der andere einen zarten Schöngeist und gemeinsam erwecken sie allerlei Fabelwesen der antiken Legende zum Leben.

„Odyssee – eine Irrfahrt nach Homer“ heißt das Stück, das der 1983 in Tübingen geborene Theaterregisseur Antú Romero Nunes, seit 2014 Hausregisseur am Thalia Theater in Hamburg, inszeniert hat und das am Samstag, 27. April, um 19.30 Uhr im Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen zu sehen ist.

Die Zwei-Personen-Produktion mit den Schauspielern Thomas Niehaus und Paul Schröder war eine Art Experiment, das auf einer Nebenspielstätte des Thalia Theaters entstand und den Versuch darstellt, den Mythos von der Irrfahrt des Odysseus einmal unaufwendig zu erzählen. Das gelang so überzeugend, dass die Inszenierung im vergangenen Jahr zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde. sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019