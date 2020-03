Zwei Spielarten des Humors

Mannheim.Zweimal Humor, zwei unterschiedliche Spielarten: Im Capitol ist am Samstag, 7. März, 20 Uhr, Comedian Masud mit seinem Programm „Fame“ zu erleben. Nur einen Tag später (Sonntag, 8., 19 Uhr) sorgt das Gewinner-Trio des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2019, Berta Epple, mit „Die Rente ist sicher…“ für extrem humorvolle Spielsucht an Piano, Geige und Kontrabass.

Masud feiert sich selbst – als ewigen Newcomer, Stand-up-Comedian mit 25 Jahren Bühnenerfahrung und Anhänger des klassischen amerikanischen Abendfüller-Humors: ein Mann, ein Mikrofon, kein Klavier, keine Pause. Seine Beobachtungen sind treffsicher und fantasievoll, außerdem hat er viele neue Geschichten auf Lager. Anlässlich des Jubiläums zeigt Masud auch Auszüge aus seinem ersten Programm „Who the fuck is Masud Akbarzadeh“ sowie Teile seiner aktuellen Show „Fucking Famous“. Wer dabei sein möchte, zahlt 17,40 oder 21,80 Euro pro Karte.

Spielsucht plus -freude

Weiter geht es am Sonntag mit Berta Epple: Bobbi Fischer, Gregor und Veit Hübner machen Musik. Und Spaß. Und spielen sich um Kopf und Kragen. Denn in 30 Jahren auf der Bühne haben sie schon so ziemlich alles erlebt – aber ihr Rentenbescheid lässt trotzdem wenig hoffen. Gemeinsam stellen sie diesem Elend den Humor entgegen, um der drohenden Altersarmut zu entgehen. In Latin, Jazz, Weltmusik und Chanson vereinen sie ihre Künste zu Liedern, die in die Tiefe der allzu oft verdrängten Gedanken und Emotionen eintauchen. Dabei lassen sie ihrer Spielsucht freien Lauf – und weil sie nicht einmal den Unterschied zwischen Roulette und Omelett kennen, greifen sie dann doch wieder zu ihren Instrumenten. Bei freier Platzwahl kostet der Spaß 23 Euro pro Ticket. sdo

Info: Karten fürs Capitol unter 0621/33 67 333

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020