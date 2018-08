Zwei Tage voller düsterer Klänge

Mannheim.Anhänger der schwarzen Szene können sich an diesem Wochenende über ein neues Musikevent freuen: Das Black Castle Festival steigt am Freitag und Samstag, 31. August und 1. September, im Mannheimer Maimarktclub und bringt 17 Bands auf die Bühne. Headliner sind Lord of the Lost und Stahlmann.

Des weiteren sind Bands aus der ganzen Republik zu hören. Es kann gecampt werden, außerdem gibt es einen Mittelaltermarkt, der auch ohne Festivalticket besucht werden kann, sowie Kinderbetreuung auf dem Gelände. Tickets sind nur noch an den Tageskassen jeweils ab 12 Uhr erhältlich.

Harte Beats

Los geht es am Samstag um 12.55 Uhr mit Dynastie (Elektro-Pop, Wave, EBM), gefolgt von Mystigma (Dark-Rock/Gothic-Rock) um 14.05 Uhr. Ab 15.10 Uhr machen Oxic.Inc. Gothic-Rock und ab 16.15 Uhr Model Kaos einen Mix aus Dark-Electro und Gothic-Pop. Ebenfalls am Samstag zu hören sind Nox Interna (17.20 Uhr, Spanish Gothic-Industrial-Rock aus Berlin), Ost + Front (18.25 Uhr, Neue Deutsche Härte) sowie Schwarzer Engel (20 Uhr, Modern Dark Metal) und Stahlmann (21.35 Uhr, Neue Deutsche Härte).

Am Samstag öffnet der Club um 12 Uhr seine Türen und hat ab 12.45 Uhr Schlagwetter zu bieten (Rock, Metal). Weiter geht der Reigen um 13.50 Uhr mit den Pussybats (Dark Alternative) und um 14.55 Uhr mit Intent:Outtake (Dark Electro).

Um 16 Uhr servieren Eigensinn Neue Deutsche Härte, um 17.05 Uhr sind Voodoma mit Dark- und Gothic-Rock dran. Schattenmann (18.10 Uhr, Neue Deutsche Härte, Industrial, Gothic, Metal) und Heimatærde (19.30 Uhr, Mittelalter-Electro) bereiten dann den Weg für die Wormser Band Still Patient? (20.50 Uhr, Gothic-Rock), bevor das Festival auf seinen Höhepunkt hinsteuert: den Auftritt von Lord of the Lost ab 22.10 Uhr. Nach den Konzerten ist eine Aftershow-Party mit dem „Schwarz und Lebendig“-DJ-Team und DJ DonLevi geplant. Info: 31. August und 1. September, Maimarktclub, Mannheim; Freitag: 45 Euro, Samstag: 48 Euro, Kombiticket: 62 Euro. sdo

