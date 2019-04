Zwei Wochen Vergnügen pur

Mannheim.Die Mannheimer Maimess gilt nicht ohne Grund als größtes Volksfest in der Kurpfalz. Rund 150 Aussteller bieten auf dem traditionellen Jahrmarkt Spaß und Unterhaltung mit Fahrgeschäften, Schießbuden und Essensständen.

Auch in diesem Frühling öffnet die Messe in der Neckarstadt wieder von Samstag bis zum 12. Mai ihre Pforten, um kleine und große Gäste mit ihrem Angebot zu begeistern. Dabei können zwei Wochen lang altbekannte und neue Attraktionen bestaunt und ausgetestet werden.

Spektakuläre Premiere

Während das Riesenrad „White Star“ einen atemberaubenden Blick auf die Neckarstadt aus einer Höhe von mehr als 30 Meter anbietet, sorgt das Fahrgeschäft „Bayern Breaker“ für ordentlich Nervenkitzel. Wie auch auf dem letzten Rummel hält „Artistico“ mit seiner Schaukelhöhe von 50 Metern Plätze für Schwindelfreie bereit. Für die jüngsten Fahrgäste und ihre Familienmitglieder sorgt die Kinderachterbahn „Gold Rusher“ für Spaß. Diese können bereits Kinder ab drei Jahren in Begleitung eines Erwachsenen fahren.

Erstmals in Mannheim dabei ist das Belustigungsgeschäft „Laser-Pix“. Die transportable interaktive Bahn zeichnet sich dadurch aus, dass der Besucher selbst aktiv an der Fahrt teilnimmt. Der Fahrgast ist nicht nur Zuschauer, sondern er ist der Held der Geschichte. Mit einem Laser Booster etwa müssen die Teilnehmer Zielscheiben treffen – egal ob versteckt, beweglich oder animiert. „Laser-Pix“ verspricht, die Außenwelt schnell zu vergessen und in die eigens thematisierte Spielwelt einzutauchen.

Abseits des Rummels und der kreischenden Fahrgäste lädt der „Treffpunkt Eichbaum“ direkt nach dem Haupteingang an der Waldhofstraße zum Entspannen ein. Die Ruhezone setzt zum wiederholten Mal mit Gemütlichkeit und Aufenthaltsqualität den Schwerpunkt für die Besucher.

Der zentrale Eichbaum-Biergarten bildet mit fast 100 Metern Länge das Herzstück dieses Bereichs. Das abwechslungsreiche Angebot an Getränken, Speisen und Kinderkarussells machen die Ruhezone attraktiv für jedermann. Mit dieser Konzeption wird vor allem dem Ruhebedürfnis der Mess-Besucher Rechnung getragen. Mittlerweile ist die Ruhezone Tradition.

Eröffnung am Samstag

Die Maimess wird am Samstag, 27. April, mit dem Fassbieranstich durch Bürgermeister Michael Brötsch feierlich eröffnet. Den musikalischen Rahmen schafft wieder das Polizeimusikkorps Mannheim. Bei einem Festumzug durch die Innenstadt, begleitet durch den Guggemusikzug „Newwlfezza“, verteilen die Schausteller Fahrchips und Plüschtiere an die Passanten. An den folgenden Tagen kann die Messe täglich ab 13 Uhr besucht werden.

Höhepunkte für die ganze Familie während der zwei Wochen auf dem Vergnügungsplatz werden die Familientage sein, an denen Kinder und ihre Verwandten halbe Fahrpreise zahlen und sich auf Sonderangebote freuen können. jeb

