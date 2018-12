Zwei zauberhafte Feiertage

Fantastische Handlung: der „Nussknacker“. © BB Promotion

Mannheim.Das Winterfestival im Rosengarten hat auch klassisches Ballett für Groß und Klein zu bieten. Am Dienstag, 25. Dezember, zeigt das Russische Nationalballett aus Moskau zwei Stücke mit der bezaubernden Musik von Tschaikowsky: Um 15 Uhr steht das Märchen „Dornröschen“ auf dem Programm, das von einer Erzählerin vorgetragen und von den Tänzerinnen und Tänzern szenisch umgesetzt wird. Es ist auch für kleine Kinder geeignet. Dafür gibt es noch Karten in allen Kategorien für 39 bis 62 Euro (plus Gebühren).

In der Abendvorstellung am Dienstag, 25. Dezember, um 20 Uhr erwartet die Zuschauer dann mit „Der Nussknacker“ ein weiteres Meisterwerk voller Anmut und Eleganz – wiederum mit der Musik Tschaikowskys. Mit Leichtigkeit und höchster technischer Präzision entführt die Kompanie das Publikum in eine Welt der Schwerelosigkeit und Poesie. Tickets kosten zwischen 41 und 64 Euro (plus Gebühren).

Gastspiel aus Budapest

Einen weiteren Klassiker hat das Budapester Operntheater zu bieten: Am Mittwoch, 26. Dezember, 20 Uhr, präsentieren mehr als 70 Mitwirkende im Orchester und als Solisten die Mozart-Oper „Die Zauberflöte“ mit ihrer spannenden Liebesgeschichte, Verwirrungen, Dramatik und Witz. Wer dabei sein möchte, zahlt zwischen 49,65 und 79,05 Euro pro Karte (plus Gebühren). sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018