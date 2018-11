Zweimal "Jazz im Quadrat"

Mannheim.Gleich zwei Verlosungen hat das „Morgen Magazin“ diesmal für Auftritte bei „Jazz im Quadrat“ anzubieten, der Musikreihe des „Mannheimer Morgen“. Zu gewinnen gibt es dreimal zwei Karten für das „Jazz im Quadrat – Hautnah Entdeckungen“-Konzert der Band People – am Freitag, 7. Dezember, 20 Uhr, im Musikclub Ella & Louis im Mannheimer Rosengarten. Ebenfalls dreimal zwei Tickets verlosen wir für den „Jazz im Quadrat“-Auftritt von Donna Brown and the Golden Gospel Pearls in der Mannheimer Christuskirche – am Sonntag, 16. Dezember, 18 Uhr.

Talentierte junge Band

People, die Band von Pianist Carlos Trujillo mit Michael Schreiner (Saxofon), Florian Küppers (Gitarre), Jan Dittmann (Bass) und Johannes Hamm (Schlagzeug), zeichnet sich aus durch einen ungewöhnlichen Stil. Der ist geprägt von Eigenkompositionen, die das übliche Jazz-Schema vermeiden. Außerdem sind neu arrangierte Popsongs von David Bowie, Joe Cocker, Radiohead und den Beatles zu hören. Tickets im Vorverkauf kosten 10 Euro, Morgencard-Premium-Inhaber zahlen 8 Euro.

Große Stimmen, afroamerikanische Kirchenmusik, Glauben und Lebensfreude – das sind die Zutaten, mit denen Donna Brown und ihre Golden Gospel Pearls seit mehr als 20 Jahren erfolgreich sind. Die Bandchefin und Pianistin spielte schon mit Stars wie Natalie Cole. Sie hat ausgesuchte Stimmen um sich gescharrt, um die religiösen Botschaften in ekstatischer Musik spürbar zu machen. Karten für dieses Konzerterlebnis gibt es für 14,50 und 21,50 Euro (plus Gebühren) unter rerservix.de. Morgencard-Premium-Inhaber erhalten zwei Euro Rabatt (gilt nur für Sitzplätze).

Um bei unserem Gewinnspiel mitzumachen, rufen Sie bis Montag, 3. Dezember, 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, evtl. gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz). Nennen Sie wahlweise das Stichwort „Jazz“ oder „Gospel“, je nachdem, welches Konzert Sie besuchen möchten, sowie Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer. sdo