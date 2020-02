Zwinger 3 zeigt traumhaft „Die Flut“

Heidelberg.Millionen junger Menschen zieht es seit dem Sommer 2018 für den Klimaschutz auf die Straßen. Am 20. August wird aus dem anfänglichen Protest der Jugendlichen Greta Thunberg offiziell die Bewegung „Fridays For Future“. Und natürlich hat das Thema auch längst die erreicht, die der Gesellschaft auf den Zahn fühlen wollen: die Theaterschaffenden. In Heidelberg kommt die Klimadebatte mit „Die Flut“ auf den Spielplan. Am 1. März kümmert sich Regisseurin Ulrike Günther darum. In einer Zeit, in der Donald Trumps Leugnen der globalen Erwärmung dem umweltpolitischen Aktivismus Greta Thunbergs gegenüberstehe, biete sie mit ihrer Inszenierung einen neuen Gesprächsanstoß, so das Theater Heidelberg. Das Stück selbst ist von Charles Way, es wurde bereits 1990 uraufgeführt und schildert den Traum eines Mädchens. Es träumt davon, auf einem Boot zu sein und immer höher steigendes Wasser zu erleben. Von den Schreckensbildern alarmiert, will sie ihre Familie vor einer anstehenden Sintflut warnen. Doch niemand hört ihr zu. dms

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020