Zwischen Kunst und Balance

Mannheim.Weltstars, nationale und regionale Experten in Sachen Artistik, Akrobatik, Turnen und Tanzen treffen sich auf Augenhöhe – das ist das Besondere an der TurnGala des Badischen und Schwäbischen Turnerbundes, die im Rahmen ihrer Tournee traditionell am 6. Januar in der Mannheimer SAP Arena gastiert.

Weltspitze im Jonglieren

„Reflexion“ – so das Motto der zweieinhalbstündigen Show – bringt expressive Bewegungskunst aus Japan, Kanada, Österreich, der Tschechei und Deutschland auf die Bühne. Blue Tokyo faszinieren dabei mit einem Mix aus Artistik, Akrobatik und Street Dance und überzeugte auch schon beim amerikanischen „Supertalent“.

In der deutschen Ausgabe sorgte Jonglissimo für Furore. Denn das Quartett aus dem Nachbarland setzt neue visuelle Maßstäbe in der Jonglage, gewann schon viermal die WM und hält 23 Weltrekorde.

Körperpoesie pur bietet das Duo Hand2Stand aus Montreal, das Duo Sienna schwebt am Aerial Hoop, einer Art Hula Hoop, in luftigen Sphären. In „Barrolin“ interpretiert ein deutsch-tschechisches Quartett das Barrenturnen ganz neu.

Doch hochkarätige Künstler findet man nicht nur im Ausland. Aus Hessen und Baden-Württemberg kommen die Sportakrobaten, die ihren Showact „Power“ wörtlich nehmen. Wie im Jahr 2017 ziehen das Artistic Show Team der KTG Heidelberg und die Rhythmischen Sportgymnastinnen vom SKC Tabea Halle als TurnGala-Showteam an einem Strang. Für die Komik steht der mit vielen Kleinkunstpreisen ausgezeichnete „Erwin aus der Schweiz“.

Im Vorprogramm zeigen die Nachwuchsmädchen aus dem Mannheimer Leistungszentrum LZ, weshalb es eine der bedeutendsten deutschen Talentschmieden ist. Reine Freude am Turnen präsentieren Jungs und Mädchen vom TV 1877 Waldhof. In den vier badischen Städten der Gala-Tour beweisen 15 deutsche Meister und Meisterinnen zwischen 30 und 70 Jahren aus BTB-Vereinen, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören. sd

