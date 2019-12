Mannheim.Der Cirque du Soleil besucht mit seiner Show „Corteo“ Ende des Jahres Mannheim. Zwischen dem 25. und 29. Dezember tritt der Zirkus aus Kanada insgesamt sieben Mal in der SAP Arena auf.

Mit einer Zelttournee hatte „Corteo“ bereits 2005 Premiere gefeiert – laut Veranstalter sahen die Show mehr als acht Millionen Zuschauer in 19 Ländern. Nun ist man mit seinem Programm auf Tour durch die großen deutschen und österreichischen Arenen.

Die Inszenierung des Schweizer Regisseurs und Choreographen Daniele Finzi Pasca folgt den letzten Gedanken eines sterbenden Clowns, der sein Leben im Stil einer fröhlichen Prozession an sich vorbeiziehen sieht. Getragen von Livemusik wird das Publikum so in eine karnevalsartige Welt zwischen Realität und Illusion entführt.

Der 1984 in Montreal gegründete Cirque du Soleil ist mit verschiedenen Programmen weltweit unterwegs und verzichtet dabei auf klassische Zirkus-Elemente wie Tierdressuren. Der Fokus liegt stattdessen auf Artistik, Theaterkunst und Livemusik . mtm

