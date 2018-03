Zwischen Rittern und Hexen

Anzeige

Mannheim.Alljährlich wird im Herzogenriedpark das Mittelalter zum Leben erweckt. Auch in diesem Jahr werden vom 16. bis zum 18. März Wikinger, Kelten und Germanen die Besucher des Parks in eine ferne Zeit einladen. Beutelschneider, Böttcher, Brillenmacher und Bogenbauer tauchen in eine längst vergangene Epoche ein und lassen die fremde Zeit mit kulinarischen und handwerklichen Künsten erneut erwachen.

Gekleidet sind die Aussteller, sowie manche Besucher, in mittelalterlicher Bekleidung. So werden Reifröcke in prächtigen Stoffen, Häubchen mit Häkelspitze, Lederkittel oder Eisenrüstungen zu einer Sehenswürdigkeit des großen Spektakels. Begeistern wird auch dieses Jahr wieder der „Falkner des Herzen“, Achim Häfner. Mit seinen Uhus, Falken und Bussarden lässt er vor allem Kinderatem stocken, wenn die Tiere wenige Zentimeter über ihren Köpfen hinwegsegeln. Die „kleinen Ritter“können sich außerdem beim Bogenschießen versuchen und beim Kinderschmied und Kindersteinmetz ihr Bestes geben.

Urige Atmosphäre

Schaufechter, Perlenweber und Kunstschmiede sind nur ein Bruchteil der neuen Aussteller des Jahrmarkts. Bunt aufgemischt wird das Fest durch Ritter und Hexen. Begeisterte werden auch in diesem Jahr ihre Zelte aufschlagen, um die Nächte bei mittelalterlichem Gesang vor einem Lagerfeuer zu verbringen. Laternen und Kerzen bieten zur Abendstunde ein Lichtspektakel. Bereichert wird der Markt von zeitgenössischer Musik der Gruppen Tarranis und Saltatio Draconuium. Des weiteren werden Besucher von gebrautem Bier, orientalischen Früchten, Grillfleisch oder Hanffladen verwöhnt. man