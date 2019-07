Zwischen Triumph und Niedergang

Mannheim.Zwischen acht und 1100 Pfund nahm in die Hand, wer 1912 auf jenem Schiff in Richtung amerikanischer Zukunft kreuzen wollte, von dessen epischen Ausmaßen die Welt noch nicht gehört hatte: die Titanic. 46 000 Tonnen Stahl bauten sich in elf Stockwerken turmhoch vor hunderten Passagieren auf und brachten die Welt so allein mit den nüchternen Fakten zum Schwärmen. Dass „Titanic – das Musical“ just

...