Zwischen Verliebtheit und Besitzansprüchen

Werthers Schöpfer: Johann Wolfgang von Goethe. © dpa

mannheim.Am Mittwoch, 5. Februar, um 20 Uhr feiert das Theaterstück „Die Leiden des jungen Werther“ Premiere im Studio Werkhaus. Die deutsch-amerikanische Regisseurin Jacqueline Reddington inszeniert Goethes berühmten Briefroman aus dem Jahr 1774, Ensemblemitglied László Branko Breiding spielt die Figur des jungen Werther. Der Protagonist ist hoffnungslos in seine Seelenverwandte Lotte verliebt ist, die jedoch mit Albert verlobt ist. Die Inszenierung untersucht, welche Art von Liebe Werther für Lotte empfindet, und hinterfragt dabei, ob man wie Werther bei wahrer Liebe von Besitz reden kann. Breiding wechselt in seinem Solo zwischen psychologischem Rollenspiel und direkter Erzählung ans Publikum. Zuvor konnte man ihn bereits in Stücken wie „Der Fluch der Tantaliden“, „Die Möwe“, „Hundeherz“ und „Der Steppenwolf“ sehen.

Regisseurin Jacqueline Reddington entwirft mit ihrem Ausstatter Louis Panizza einen multimedialen Raum, in dem sich der junge Werther zwischen Verliebtheit, Besitzansprüchen und Wahn bewegt. In einer performativen Videoinstallation von Leonard Schulz inszeniert Werther sein Leiden und probt seinen Selbstmord als große Geste.

Um 19.30 Uhr beginnt eine Kurzeinführung im Foyer Studio Werkhaus, im Anschluss an die Vorstellung gibt es eine Premierenfeier im Casino Werkhaus. Weitere Aufführungen finden am Mittwoch, 19. Februar und Freitag, 28. Februar, sowie am Montag, 23. März, und Mittwoch, 25. März, statt.

Die Erstausgabe seines Briefromans, den Johann Wolfgang von Goethe innerhalb von sechs Wochen verfasste, wurde direkt zum Bestseller und machte ihn im Alter von 25 Jahren über Nacht berühmt. Der Schriftsteller verarbeitete in „Die Leiden des jungen Werther“ seine platonische Beziehung zu der bereits inoffiziell verlobten Charlotte Buff. Das Motiv für den tragischen Ausgang dieser Liebe lieferte Goethe der Suizid seines Freundes Karl Wilhelm Jerusalem, der sich in eine verheiratete und somit unerreichbare Frau verliebt hatte.

Die Geschichte von Werther, den seine unerwiderte Liebe in den Selbstmord treibt,wurde zum Vorbild und zur Inspiration für viele unglücklich Liebende und löste eine regelrechte Selbstmordwelle aus. Der „Werther-Effekt“ ist heute ein Begriff der Sozialpsychologie und bezeichnet das Phänomen „medial vermittelter Nachahmungs-Suizide“. köja

