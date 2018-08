Zwölf Stunden Musik

Anzeige

Bensheim.„Jazz von zehn bis zehn!“ ist am Samstag, 18. August, in Bensheim rund um den Bürgerwehrbrunnen angesagt: Vier Bands spielen beim Jazzfestival des „Bergsträßer Anzeigers“ in der Innenstadt und lassen die Herzen von Jazz- und Bluesfans höherschlagen.

Los geht’s in der Fußgängerzone um 10 Uhr mit den Rent Party Hot 4: Das Quartett entstand aus der Darmstädter Formation En Haufe Leit und weiß, wie es für gute Stimmung sorgt. Mit Banjo, Holz- und Blechblasinstrumenten geht es auf einen Marsch durchs Publikum – mit Klassikern und viel Groove im Gepäck. Die Band ist auch um 14 und um 18 Uhr jeweils zwischen den anderen Konzerten zu hören.

Von 11 bis 14 Uhr stehen Joe Wulf and the Gentlemen of Swing auf der Bühne. Exzellente Soli und Klassiker der Swing-Ära sind das Markenzeichen des Septetts. Die Musiker spielen sich die Noten mit viel Spaß, Eleganz und Temperament zu.