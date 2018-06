80 Mannschaften aus 28 Vereinen treten an

SpVgg Fortuna Edingen: Traditionelle Juniorenturniere starten am Wochenende / Erstes Turnierwochenende beginnt mit Spielfest

Edingen. Auch in diesem Jahr veranstaltet die Jugendabteilung der SG DJK/Fortuna ihre traditionellen Juniorenturniere aus der Historie der „Fortuna“. Am ersten Turnierwochenende wird mit dem Spielfest der F-Junioren am Samstag ab 9.45 Uhr mit 14 Mannschaften gestartet, wobei der Verein mit vier SG-Teams vertreten ist; die Spiele sind gegen 12:45 Uhr beendet mit anschließender

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2690 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.06.2018